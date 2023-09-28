تقدم ملحوظ لجامعة جنوب الوادي في تصنيف التايمز «وثيقة 2024»

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة ظهرت في تصنيف التايمز الدولي «وثيقة 2024» في الفئة من 1201-1500، لافتا إلى أن هذا التصنيف يستند إلى 18 مؤشر أداء تقيس أداء المؤسسات التعليمية، في عدة محاور التدريس وبيئة العمل والبحث وجوده البحوث وربط الصناعة والنظرة الدولية.

محاور تصنيف الجامعات

وأضاف رئيس الجامعة أن تصنيف التايمز للتعليم العالي في نسخته الحالية ضم 2673 جامعة دولية مقارنة بالعام الماضي، حيث شاركت 1799 جامعة عبر 104 دولة بزيادة 874 جامعة.

وسجلت الجامعة تطورا ملحوظا في مؤشرات الأداء وخاصة مؤشر جودة البحث العلمي والنظرة الدولية وتحسن طفيف في مؤشر التدريس عن العام الماضي.

وحققت الجامعة الآتي في محاور التصنيف الخمسة:

-محور التدريس 1696.

-محور البيئة البحثة 1755.

-محور جودة البحوث 937.

-محور الصناعة 1684.

-محور النظرة الدولية 831.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي، إلى أن ملف تصنيف الجامعة وظهورها على المستوى الدولي من أهم أولوياتها في أجندتها في المرحلة الراهنة وخطة الجامعة الاستراتيجية في الفترة المقبلة، من خلال اختيار أهم الأهداف والغايات في هذا المحور الهام والعمل على رقمنة طرق جمع وتحليل البيانات كتغذية راجعة لما يتم سنويا في قطاعات الجامعة المختلفة التي يشملها التصنيف.

تهنئة بداية العام الدراسي الجديد

ومن جانبة هنأ الدكتور أحمد عكاوي جميع منتسبي جامعة جنوب الوادي من أعضاء هيئة تدريس، وموظفين وطلاب لما يحققونه من مجهودات انعكست على ظهور الجامعة في المستوى المحلي والدولي، بمكانه تليق بجميع منتسبيها.

كما قدم الشكر لفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة الذي يشمل كل من الدكتور حمود محمد دردير، والدكتور أحمد إسماعيل، والمهندس حسام حرز الله، والمهندس أحمد حسن، والأستاذ بدوى محمد البدوي، والأستاذ محمد سيد والمهندس محمد عبد النعيم.