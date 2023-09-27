تخفيض المصروفات الدراسية في جامعة جنوب الوادي الأهلية 20%

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، على تخفيض المصروفات الدراسية بالجامعة الأهلية بنسبة 20% لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ووافق المجلس على استحداث اللجنة الإشرافية العليا للتدريب بالجامعة، على أن تكون مهمتها التنسيق والتكامل بين مراكز التدريب المختلفة بالجامعة لمنع تكرار نفس الدورات التدريبية أو إغفال دورات معينه لا تقدم بالجامعة، وتحديد اختيار المدربين بالجامعة ومواصفات المادة التدريبية ومواصفات مكان التدريب.

التعيين في وظيفة مدرس

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور محمد شعبان حماد أحمد بكلية الزراعة، والدكتور مؤمن محمود ثابت حسن، بكليه الصيدلة، والدكتور مصطفى محمد بكري محمد بكلية الهندسة، وآخرون.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس في الآداب والتربية (التعليم العام) جميع الشعب وعددهم 58 طالبا من كلية التربية بقنا.