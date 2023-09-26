جامعة جنوب الوادي تستعد للعام الدراسي الجديد بصيانة المباني وصندوق تكافل

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة أنهت استعداداتها للعام الجامعي الجديد 2023/ 2024، من خلال توفير كل احتياجات قاعات المحاضرات والمعامل والأجهزة ومتابعة مدى جاهزيتها، فضلا عن متابعة الطاقة الاستيعابية للمدرجات والمعامل وربطها بالجداول الدراسية.

وأشار «عكاوي» إلى تجهيز الطرق داخل الحرم الجامعي بطريقة توفر السلامة والسيولة المرورية، والانتهاء من صيانة مباني المدن الجامعية وتجهيزها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، فضلا عن الاهتمام بمستوى النظافة بمختلف المباني الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم التوجيه بانتظام الدراسة من اليوم الأول، وتواجد أعضاء هيئة التدريس، ومتابعة إعلان الجداول الدراسية على المواقع الإلكترونية للكليات ولوحات الإعلانات.

الأنشطة الطلابية

وأكد «عكاوي»، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية في بمختلف الكليات، وتمثيل جميع الكليات في المنافسات والأنشطة المتنوعة على مدار العام.

وأضاف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه يتم توفير كل سبل الدعم للطلاب غير القادرين، من خلال صندوق التكافل الاجتماعي في إطار دور الجامعة في اتاحة فرص التعليم العالي.

خدمات صندوق التكافل في جامعة جنوب الوادي

واكد أن خدمات صندوق التكافل تتضمن دفع المصروفات الدراسية، والكتب الدراسية، وتقديم مساعدات مالية، ودفع مصروفات المدن الجامعية وتعمل الجامعة على تعزيز فرص التعاون المشترك مع مختلف الجهات لتنمية الموارد الموجهه لدعم الطلاب غير القادرين.