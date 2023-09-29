تحرير 3 محاضر حرق قش أرز وإزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

تمكنت حملتان من مجلسي مدينتي الرياض وكفر الشيخ، من إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتحرير محاضر للمخالفين من المزارعين، لحرقهم قش الأرز، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي للمخالفات.

تحرير 3 محاضر لمزارعين لحرقهم قش الأرز بالرياض

وأعلن أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، تحرير 3 محاضر لمزارعين لحرقهم قش الأرز، وتم إخماد الحرائق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية من الإدارة الزراعية، وإدارة البيئة بالوحدة المحلية تجاه المخالفين، مؤكداً على استمرار حملات متابعة حريق قش الأرز على الاراضى الزراعية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما تابع إزالة 4 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة 860 متر بنطاق قرية أبو مصطفى ومدينة الرياض.

إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بقرى مركز كفر الشيخ من المهد، وتم إزالة وفك الشدات الخشبية بقرى دقلت، وإسحاقة، والحمراء، وتم وقف الأعمال وإزالة الشدة بالكامل ورفعها، موجهاً بالتعامل مع جميع حالات التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء ومجابهتها.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح، ومحسن عبد اللطيف، وهاني الجميل، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ومرتضى إسماعيل، رئيس قرية دقلت، ومحمد توفيق، رئيس قرية إسحاقة، وحاتم الطراوي، رئيس قرية الحمراء، وحضور الفنيين بالإدارة الهندسية، ومندوبي حماية الأراضي، والجمعية الزراعية بكل قرية.