تفاصيل الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول المتوسط.. «السينما ترقص وتغني»

عقد اليوم الخميس المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في الخامسة مساء بمحافظة الإسكندرية، وتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للدورة الـ39 من المهرجان تحت شعار «السينما ترقص وتغني».

الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية ستكون مختلفة

ووعد الناقد الفني الأمير أباظة، في بداية حديثه، أن الدورة الجديدة من المهرجان ستكون مختلفة تماما، وهناك نقلة حضارية أخرى ستظهر.

ومن جانبه تقدم أباظة، بخالص الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على دعمها الكامل لهذه الدورة من المهرجان، كما تقدم بالشكر لجميع الجهات الداعمة للمهرجان.

أباظة: السينما في العالم بدأت من الإسكندرية

وقال أباظة، إن السينما في العالم بدأت من الإسكندرية، ونحن محظوظون بوجودنا في هذه المدينة العريقة وبجمهورها الجميل، حيث اخترنا هذا العام شعار «السينما ترقص وتغني».

كما كشف عن تفاصيل الاستفتاء الذي نظمه القائمون بالمهرجان لاختيار أهم 100 فيلم غنائي في تاريخ السينما المصرية، بمشاركة نحو ثلاثين ناقدت وسينمائيا مصريا.

ويُحيي حفلي الختام والافتتاح للمهرجان هذا العام محمد مرسي، الذي أعرب عن سعادته بتواجده في هذا المهرجان الذي يشعر بالانتماء له، وربطه الدراما بالاستعراض والرقص، وقدم شكره للناقد الأمير أباظة على اختياره.

احتفال مهرجان الإسكندرية بمئوية الراحل سيد درويش

وصرح الأمير أباظة، بأن المهرجان سيحتفل ضمن فعالياته بمئوية الراحل سيد درويش، وأيضا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أن جمعية نقاد السينما أيضا يمر على تأسيسها 50 عاما.

يذكر أن الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط، تتضمن 24 دولة من دول البحر المتوسط، أما الفنانون المكرمون فهم متفاوتون في العمر ومن أجيال مختلفة، لكنهم ذوي موهبة كبيرة مثل الفنانة حنان مطاوع والفنان خالد ذكي، وتتضمن الفعاليات عروض أفلام في أكثر من مكان بالإسكندرية، منها مكتبة الإسكندرية ومركز الجيزويت الثقافي وسينما أمير وغيرها.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن إهداء الدورة الـ39 للنجمة المصرية إلهام شاهين، التي صنعت 100 فيلم للسينما وأنتجت أيضا العديد، كما تم الإعلان عن عدد من المكرمين وعدد من الورش بالإخراج والتصوير التي تقام ضمن فعاليات المهرجان.

الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية

ومن الجدير بالذكر، أن الدورة الـ39 للمهرجان تفتتح فعالياتها يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الفني الأمير أباظة، بمشاركة عدد من الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.