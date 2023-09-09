مهرجان الإسكندرية السينمائي يقدم ورشة تصوير لـ«سمير فرج»

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إقامة ورشة تصوير سينمائي لمدير التصوير الكبير سمير فرج بالدورة الـ39 للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

سبب اختيار سمير فرج

صرح الأمير أباظة بأن سمير فرج له بصمته الإبداعية المهمة في تاريخ السينما المصرية، فمن فيلم «الظلال في الجانب الآخر» 1974، مرورا بأفلام مثل «عندما يسقط الجسد» 1976، و«رحلة النسيان» 1978، و«وتمضي الأحزان» 1979، و«حب لا يرى الشمس» 1980، و«الغول» 1983، و«النمر الأسود» 1984، و«البيه البواب» 1987، و«المولد» 1989، و«الإرهابي» 1994 إلى بداية الألفينات التي استهلها بفيلم «يمين طلاق» 2000.

أعمال سمير فرج السينمائية

من أعماله السينمائية أيضًا «الباطنية» (1980) للمخرج حسام الدين مصطفى، «البدرون» (1987) للمخرج عاطف الطيب، فيلم «شمس الزناتي» (1991) للمخرج سمير سيف، فيلم «بخيت وعديلة» (1995) للمخرج نادر جلال وغيرها كثير فقد تجاوزت أعماله الفنية بمختلف أجناسها أكثر من 140 عملًا.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ويشارك في الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.