«الكارتوناج».. سر الحفاظ على المومياوات في مصر منذ عصر الدولة الوسطى

كشفت ريهام أحمد عيسوي حامد، مسؤول قسم البحث العلمي والوثائق والمكتبات متحف كفر الشيخ، عن تفاصيل مادة «الكارتوناج»، وهي عبارة عن شكل استخدمها قدماء المصريين لحفظ المومياوات، وتتكون من طبقات من الكتان أو البردي، حيث تتماسك هذه الطبقات مع بعضها بواسطة طبقة من الملاط أو الجص، وكانت هذه الطريقة تستخدم منذ الأيام الأولى للدولة الوسطي.

الأساليب المستخدمة في عمل «الكارتوناج»

وأوضحت «حامد»، في بيان لها، أنّ الأساليب المستخدمة في عمل «الكارتوناج» كالتالي: «أسلوب التمبرا Tempera Technique، أسلوب الفريسكو Fresco Technique، والتذهيب Gilding»، لافتةً أنّه يوجد بمتحف كفر الشيخ العديد من قطع «الكارتوناج».

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ متحف كفر الشيخ اُفتتح عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.