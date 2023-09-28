«شباب الإسكندرية»: تفعيل أنشطة أندية التطوع لتشجير وتنظيف الشوارع

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، من خلال الإدارة العامة للشباب تنفيذ خطة نشاط نادي التطوع بمركز شباب العبور بعنوان «الخدمة المجتمعية»، من دهانات حوائط وتشجير ونظافة للشوارع المحيطة، بمركز شباب العبور بمشاركة أعضاء نادي التطوع بالمركز.

نتيجة إيجابية للمتطوعين

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن تفعيل خطة العمل التطوعي وتقديم العون والمساعدة للآخرين، ليسود الخير في المجتمع، وجاءت هذه التسمية لأن الإنسان لا يقوم به مجبرا بل طواعية، حيث ينبع من الداخل، ويزداد تطور ونمو المجتمع، كلما زادت العناصر الإيجابية والبناءة ويعتبر العمل التطوعي اختيارا جيدا لجني الخبرات الهامة التي تعطي نتيجة إيجابية للشخص المتطوع نفسه والمؤسسة التي يعمل لديها، وخلال هذا العمل يكتسب الشخص بعض المهارات الجديدة، وتتحسن لديه بعض المهارات الأخرى الموجودة.

شغل أوقات الفراغ

وأضافت «الشريف»، أن العمل التطوعي والأنشطة المتعلقة به يساعد على استغلال أوقات الفراغ، ويحوله إلى أنشطة مفيدة.

تأتي هذه الأنشطة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بتفعيل كل الأنشطة وشغل أوقات الفراغ للشباب والنشء.