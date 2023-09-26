«رياضة الإسكندرية» تنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمركز شباب الأنفوشي

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ممثلة في إدارة الطلائع، نفذت ضمن خطة النشاط العام، المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم بمركز شباب الأنفوشي، وتم فتح باب الاشتراك في المسابقة لكل من يرغب، وتقدم 100 طليع من أعضاء مركز الشباب، وستقام المسابقة في عدد من مراكز الشباب على مستوى الإسكندرية.

الاهتمام بالوعي الديني للشباب

وأكدت في تصريحات لـ«الوطن»، أن المسابقة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالطلائع وتفعيل الوعي الديني والثقافي لديهم، لذلك لتشارك مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية في شتى فروع رفع وعي الشباب في مختلف المجالات والأنشطة إلى جانب نشاطها الرئيسي في تنمية الرياضة.

ملتقى الأسرة المصرية

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن مديرية الشباب والرياضة تسعى لتكون مراكز الشباب ملتقى دائما للأسر المصرية، حيث تتنوع الأنشطة بما يناسب جميع أفراد الأسرة، أطفال وشباب وفتيات وسيدات، إلى جانب المعارض والمبادرات والندوات في مختلف الفروع والمجالات لتغطية كافة الميول لمختلف الأعمار من الجنسين.