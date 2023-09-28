«شباب الإسكندرية» تناقش سيكولوجية الولاء والانتماء وتنمية الوعي المجتمعي

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في إدارة إعداد القادة نفذت ندوة عن سيكولوجية الولاء والانتماء وتنمية الوعي المجتمعي بمركز شباب النصر، لرفع التوعية لدى الشباب وأعضاء مركز الشباب حول مفهوم الانتماء الوطني، وأهمية أن الشباب هم الدرع الواقي للوطن وحمايته مسؤولياتهم.

الالتزام بوحدة الصف

وأوضحت «الشريف»، أن الندوة تهدف إلى توعية الحاضرين بمفهوم الانتماء الوطني، كأحد المفاهيم العالمية، والمهمة في عالمنا المعاصر الذي أصبح من المصطلحات المكررة في وسائل الإعلام والمحاضرات والندوات، وتضمنت الندوة مقتضيات المواطنة الصالحة المستنيرة ومن أهمها الحفاظ على قيم وأخلاق المجتمع وواجب الشباب المحب لوطنه في الالتزام، بوحدة الصف والحفاظ على مكتسبات الوطن والبعد عن الأفكار الهدامة.

عصب الأمة ودرعها

وأشارت صفاء الشريف، إلى أن هذه الندوات تهدف إلى التوعية تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالتنشئة السياسية للشباب ورفع الوعي الثقافي السياسي لديهم لأنهم أعصاب الأمة ودرعها الواقي.