«أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الرابع».. حلقة نقاشية بمجلس الشباب المصري

عقد منتدى السياسات والدراسات البرلمانية بمجلس الشباب المصري، حلقة نقاشية بعنوان «أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الرابع» وذلك بمقر المجلس، تزامنا مع قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني والقرار رقم 409 لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.

أهمية خلق مناخ تفاعلي بتعزيز دور المجتمع المدني

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الحلقة نقاشية عقدت بعنوان «أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الرابع» بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء وقيادات الأحزاب السياسية المصرية، مثل ائتلاف الأحزاب السياسية، الذي يضم في عضويته 42 حزبا سياسيا، ومن بينها «مستقبل وطن - حماة الوطن - المصري الديمقراطي الاجتماعي - الإصلاح والتنمية - العدل - مصر الحرية - السادات الديمقراطي - إرادة جيل - الحرية المصري - مصر أكتوبر»، فضلا عن وجود عدد من القيادات نقابية وقانونيين وممثلي منظمات مجتمع مدني ومراكز بحوث ودراسات ومحررين برلمانيين ومساعدين برلمانيين.

وأضاف ممدوح، في بيان له، أن الحضور أشادوا بتجربة مجلس الشباب المصري ومساهمتها في البحث عن نقاط الالتقاء بين مختلف الأيدولوجيات من الرموز البارزة للقوى السياسية، إيمانا من المجلس بأهمية توسيع المشاركة بين الأطياف المتعددة وخلق مناخ تفاعلي بتعزيز دور المجتمع المدني المصري كشريك أساسي في خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيزا للحقوق السياسة والاقتصادية والاجتماعية ًوالثقافية للمواطن المصري.

وأوضح أن المناقشات دارت حول محورين أساسيين، الأول حول دور البرلمان في تعزيز المشاركة في الشأن العام عبر التشريعات المعززة لهذا الشأن وثانيا كيف يمكن أن يسهم البرلمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) .

وأدار الجلسة عدد من الحضور، ومن بينهم، النائب احمد سمير زكريا، عضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور ومشاركة النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام ائتلاف الأحزاب السياسية المصرية، الذي يضم في عضويته 42 حزبا سياسيا، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، النائبة راوية مختار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائبة مي رشدي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، د. ميرال هريدي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائبة فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.