مع موعد بدء تطبيق المواعيد الشتوية في المحافظات طبقاً لما أعلنته وزارة التنمية المحلية بداية من غداً الجمعة 29 سبتمبر، يبحث المواطنون عن موعد فتح وغلق المحال التجارية في مختلف المحافظات بالإضافة إلى المحال التجارية المستثناة من قرار التنمية المحلية.

موعد بدء تطبيق المواعيد الشتوية للمحال التجارية في المحافظات

وخلال السطور التالية تعرض «الوطن» موعد بدء تطبيق المواعيد الشتوية في المحافظات لفتح وغلق المحال التجارية، طبقاً للقرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية، وجاءت كالآتي:-

- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

- فتح المحال التجارية والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً، وتغلق الساعة 10 مساءً، يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

- يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحاً، وتغلق الساعة 6 مساءً.

المحال التجارية المستثناة من قرار الغلق في المحافظات

وأوضح بيان وزارة التنمية المحلية أن المحال المستثناة من قرار تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال في المحافظات هي الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، ومحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات يأتي ذلك طبقاً لقرار وزارة التنمية المحلية

عقوبة مخالفة قرار غلق المحال التجارية في المحافظات

كما يبحث المواطنون عن عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية، إذ أوضحت وزارة التنمية المحلية أنها تبدأ بإنذار كتابي لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفي حال تكرار المخالفة، يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح.

وذكر بيان موعد غلق المحال التجارية أنه خلال الأيام الماضية، يتم عمل حملة توعية لأصحاب المحال والمقاهي والمولات بموعد بدء تطبيق المواعيد الشتوية، كما تم تحذيرهم من مخالفة المواعيد، إذ يعرضون أنفسهم إلى العقوبة المقررة التي تصل إلى غلق المحال التجارية.