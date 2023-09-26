مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023.. تطبق خلال ساعات

مع بدء فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء 2023، يبدأ الكثير من المواطنين في الاهتمام بمعرفة مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023، حتى يتمكن أصحاب المحلات من تطبيق القرار الخاص بموعد الغلق تجنبا للتعرض للمساءلة القانونية، كما يهتم محبو السهر خارج المنزل بمعرفة تلك المواعيد حتى يتمكنوا من تنظيم الوقت الخاص بهم.

وحددت وزارة التنمية المحلية مواعيد غلق المحلات الشتوية والصيفية في وقت سابق من خلال القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، ونوضح من خلال هذا التقرير مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023

حددت وزارة التنمية المحلية مواعيد غلق المحلات الصيفية على أن تكون بدءا من آخر جمعة من شهر إبريل من كل عام، وتستمر حتى آخر خميس من شهر سبتمبر، ليبدأ تطبيق مواعيد غلق المحلات الشتوية آخر جمعة من شهر سبتمبر، ما يعني أن تطبيق مواعيد غلق المحلات الشتوية هذا العام تبدأ مع حلول منتصف ليل يوم الجمعة المقبل.

وجاءت مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023 كالتالي:

- يبدأ فتح المحال التجارية والمولات في تمام الساعة 7 صباحًا، على أن يتم غلقها 10 مساءً.

- وبالنسبة لمواعيد الغلق يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية والأعياد يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والإجازات الرسمية والأعياد لمدة ساعة واحدة، ليتم غلق المحلات الساعة 11 مساء.

- وبالنسبة للمطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يتم بدء العمل بها من الساعة 5 صباحًا على أن يتم غلقها 12 منتصف الليل.

- وبالنسبة للدليفري، فتوصيل الطلبات للمنازل يكون متاحا لمدة 24 ساعة.

- يبدأ العمل في جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساء، ماعدا الورش الموجودة على الطرقات ومحطات الوقود.