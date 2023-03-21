مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2023.. تبدأ اليوم

استطلعت دار الإفتاء رؤية شهر رمضان، وأعلنت أن الخميس غرة الشهر الكريم، وتبدأ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات تطبيق مواعيد عمل وغلق المحلات في شهر رمضان 2023 بداية من غد الأربعاء الموافق 22 مارس الجاري مع إتاحة الفرصة لأصحاب الأنشطة التجارية والمحلات بالعمل فترة مسائية تناسب الشهر الكريم .

مد مواعيد عمل الأنشطة التجارية

تضمنت مواعيد عمل الأنشطة التجارية فى رمضان، مد مواعيد عمل المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي حيث مواعيد المحلات في رمضان 2023 تصل إلى الثانية صباحا، بينما تظل تعمل خدمات الدليفري على مدار 24 ساعة يوميا لخدمة المواطنين.

أنشطة مستثناة من مواعيد المحلات

أما الأنشطة المستثناة من مواعيد غلق المحلات في رمضان 2023 فتتضمن السوبر ماركت والبقالة والصيدليات ومحلات الخضار والفاكهة والأسواق والمخابز من أجل تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك، مع تسيير لجان متابعة من الوحدات المحلية للتأكد من التزام المحلات بمواعيد عمل المحلات.

مواعيد عمل الورش

وفيما يتعلق بعمل الورش ومحطات الوقود فهي تعمل حتى العاشرة مساء داخل الكتل السكنية، أما المرتبطة بخدمات عاجلة وعلى طرق يجرى استثناؤها من مواعيد غلق الأنشطة التجارية من أجل خدمة المواطنين والتيسير عليهم.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جرى مراعاة ظروف العمل في رمضان حيث أغلب الأنشطة التجارية تنشط ليلا وتحديدا بعد الفطار، ومراعاة الصالح العام والبعد الاجتماعى بحيث تعمل المحلات حتى ساعة متأخرة من الليل لتقديم خدماتها للمواطنين وتنشيط حركة البيع والشراء.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» على أصحاب المحلات الالتزام بمواعيد عمل المحلات فى شهر رمضان، حتى يتم ضبط الأداء وترشيد الاستهلاك وإتاحة الفرصة لأعمال النظافة في الشوارع والميادين.