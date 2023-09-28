«مسار إجباري» يطرح «آسف» ختام ألبوم «نص الحاجات»

طرح فريق «مسار إجباري» أغنية جديدة بعنوان «آسف»، مساء اليوم الخميس، وهي تُعد الأغنية الخامسة من ألبوم «نص الحاجات»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية آسف لـ مسار إجباري

أغنية آسف لـ مسار إجباري، من كلمات الشاعر محمد البحيري، وغناء وألحان هاني الدقاق، وتوزيع الفرقة الموسيقية، ومن توزيع شركة «ديجيتال ساوند».

يذكر أن فرقة «مسار إجباري» طرحت أغنية آسف ختاماً لألبوم «نص الحاجات» والذي ضم 4 أغنيات سينجل قبل «آسف»، وهي: «نص الحاجات»، و«شكرا»، و«بقيت غريب»، و«بكلمة».

من جهة أخرى، تستعد فرقة مسار إجباري، لإحياء حفل غنائي يوم 30 سبتمبر المقبل، في زد بارك، وذلك بعدما أحيت الكثير من الحفلات ضمن حفلات صيف 2023، ما بين القاهرة والإسكندرية وتونس، ودبي.

وتقول كلمات أغنية آسف:

آسف لكل اللي اعتزلته.. كل متعشم خذلته

كل باب مفتوح قفلته من غير كلام.. آسف لقلة الاهتمام

برضه آسف ع الزيادة.. آسف إني مشيت أوام

وإني مش مصدر سعادة.. آسف إني مفيش إعادة

إني أصلح حاجة بينا.. آسف إني عندي عادة

بنسى لو كان إيه ما بيننا.. آسف عشان كل امتحان أنا كنت بسقط

آسف إني لسه بغلط

الله يجازي الليل.. والقعدة وحديا

ويجازي خط الميل.. على شيء ماهوش ليا

ويجازي لف الكيف.. ويجازي إمتى وكيف

ويجازي كم الزيف.. ويجازي خطاويا

كل حته فيها حتة.. لينا فيها في بعض شيء