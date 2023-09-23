فرقة «مسار إجباري» تطرح أغنية «آسف» الخميس المقبل

تستعد فرقة مسار إجباري لطرح أجدد أعمالها الغنائية «آسف»، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق28 سبتمبر من الشهر الجاري، وتعد الأغنية الجديدة ختام ألبوم مسار إجباري الرابع السينجل، والذي يحمل عنوان «نص الحاجات»، والذي بث للجمهور بـ4 أغاني سنجل وهي: نص الحاجات، شكرًا، بقيت غريب، بكلمة، والأغنية الخامسة ستكون أسف.

صناع أغنية آسف

أغنية آسف لفرقة مسار إجباري من كلمات الشاعر محمد البحيري وألحان هاني الدقاق، وتستعد الفرقة بغناء الأغنية لايف بحفل غنائي ضخم في زيد بارك مساء 30 سبتمبر نهاية الشهر الجاري.

معلومات عن مسار إجباري

مسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من عشرين عاما أبرز أغانيهم اقرا الخبر، وتقع وتقوم والألبوم، نهايات الحكاوي، وشيروفوبيا وصباحك.

تأسست عام 2004

مسار إجباري هي فرقة غنائية مصرية تأسست في عام 2004، بدأت من الإسكندرية وتحديدًا من مكتبتها الشهيرة، تقدم الموسيقى التي تمزج بين موسيقى الروك والجاز والبلوز مع التراث الغنائي المصري.