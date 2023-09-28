عصام السقا أمام الكعبة.. ذكرى النبي هي التي تحيينا

نشر الفنان عصام السقا، صورة له من الحرم المكي في احتفالات المولد النبوي الشريف، معلقًا عليها: «هل تظن أننا نحي ذكرى النبي؟ لا والله، ذكرى النبي هي التي تحيينا.. حبييي يارسول الله».

هل تظن أننا نحي ذكرى النبي ؟

لا والله ، ذڪرى النبي هي التي تحيينا ..

حبييي يارسول الله pic.twitter.com/pAw2Fwzcyh — Essam Elsaka (@essamsakka) September 27, 2023

وكانت آخر أعمال الفنان عصام السقا، المشاركة بدور «نعيم» في مسلسل جعفر العمدة، ونال عنه جائزة أفضل ممثل دور ثان بتصويت الجمهور في حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما في العلمين الجديدة.