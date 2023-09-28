اقتصادي: أسعار البصل والطماطم والبطاطس ستشهد انخفاضا جديدا لهذا السبب

قال أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن تراجع أسعار البصل والبطاطس والطماطم، بمثابة بشرى خير للمواطنين، مؤكدًا أن الأسعار ستشهد انخفاضًا خلال الأيام المقبلة لعدة أسباب، منها قرار الحكومة بوقف تصدير البصل وغيره من السلع من أجل السيطرة على أسعاره، مؤكدًا أن الحكومة تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.

تراجع البصل والطماطم والبطاطس

وأضاف أبو علي أن محصول الطماطم سيشهد تراجعًا كبيرًا خلال الأيام المقبلة بسبب العروة الشتوية التي ستدخل الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنها ستوفر زيادة في حجم المعروض ما يسهم في انخفاض الأسعار بشكل كبير.

وبحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فإن أسعار البطاطس بدأت أيضًا في التراجع بسبب زيادة المعروض في الأسواق، وأن سعر الكيلو للمستهلك بحسب شعبة الخضراوات اقترب من 10 جنيهات للبطاطس، وسعر البصل 23 جنيهًا وسعر الطماطم 15 جنيهًا.

سعر البصل اليوم

ووفق المعلن رسميًا عن سعر البصل في سوق العبور اليوم، فبلغ من 14 إلى 19 جنيها لكيلو الجملة، فيما تراجعت أسعار الطماطم إلى ما بين 5.5 و10 جنيهات للكيلو، بحسب سعر الجملة في سوق العبور، ووصلت 10 جنيهات لسعر لجملة، وأوضحت البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء المصري، أنّ أسعار الطماطم اليوم بلغت 15 جنيهًا.

سعر البطاطس في سوق العبور

وبلغ سعر البطاطس في سوق الجملة نحو 8 جنيهات للكيلو في سوق العبور، وفسر الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، ذلك بسبب وفرة المعروض.