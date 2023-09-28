عاجل.. «أبرزها البصل».. انخفاض أسعار سلع هامة في الأسواق اليوم

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، انخفاض أسعار عدّة سلع، أبرزها البصل بنحو 1.15 للكيلو، ليتراوح سعره في الأسواق بين 24.9 و26 جنيها، بانخفاض 4.7%.

سعر البصل اليوم

وعن سعر البصل في سوق العبور اليوم، فبلغ نحو 14 لـ19 جنيها للكيلو، فيما تراجعت أسعار الطماطم بين 5.5 حتى 10 جنيهات للكيلو بحسب سعر الجملة في سوق العبور، وأوضحت البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء المصري، أنّ أسعار الطماطم اليوم بلغ 19.76 جنيه.

انخفاض سعر الحديد

وسجل سعر حديد عز تراجعا بقيمة أكثر من 7 آلاف جنيه، حيث بلغ سعر طن حديد عز اليوم الخميس 28-9-2023، نحو 28 ألفًا و922 جنيهًا، وبلغت نسبة الانخفاض في سعر طن الحديد أكثر من 19.7%، وفق ما أعلنته البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعه لمجلس الوزراء.

وسجل الحديد الاستثماري، انخفاضًا جديدًا في سعره خلال معاملات السوق، حيث ذكرت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أنّ سعر طن الحديد الاستثماري انخفض إلى 34 ألفا و758 جنيها و57 قرشا للطن، بانخفاض 248 جنيهًا وبنسبة قُدرت بـ0.71%.