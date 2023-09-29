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حالة الطقس اليوم 29-9-2023.. ارتفاع في درجات الحرارة

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:17 ص | الجمعة 29 سبتمبر 2023
الطقس

الطقس

 يسود اليوم طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، بشأن طقس اليوم.

ومن المتوقع في حالة الطقس اليوم، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون رعدية أحيانًا.

حالة الطقس اليوم

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 37 25

أكتوبر 38 24

بنهـا 37 25

دمنهور 37 24

وادي النطرون 38 24

كفر الشيخ 36 23

المنصورة 37 24

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 37 25

طنطا 36 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 23

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 37 25

نخل 37 17

كاترين 33 16

الطور 36 24

طابا 35 25

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 31 23

السلوم 30 20

سيوة 37 22

رأس غارب 38 27

الغردقة 40 28

سفاجا 39 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 39 27

حلايب 35 27

أبو رماد 37 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 23

بني سويف 39 22

المنيا 41 20

أسيوط 42 22

سوهاج 42 23

قنا 45 26

الأقصر 45 26

أسوان 45 29

الوادي الجديد 46 26

أبوسمبل 44 30

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