«الأرصاد» توضح حالة الطقس في القاهرة الكبرى اليوم.. العظمى 35 درجة
كتب:
هبهً وهـدان
09:25 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
درجات الحرارة المتوقعة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المناطق كافة، حيث سجلت العظمى على القاهرة والوجه البحري 35 والصغرى 24 درجة مئوية، السواحل الشمالية الغربية 33 - 22، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 - 28، شمال الصعيد 37 - 22، وجنوب الصعيد 44 - 27 درجة مئوية.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وعن الظواهر الجوية، أوضحت الأرصاد أنّ الشبورة المائية تتكون صباحا، وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.
حالة البحرين اليوم
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة على كافة مدن الجمهورية
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 35 246
أكتوبر 36 23
بنهــــا 35 24
دمنهور 34 24
وادي النطرون 36 23
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 24
دمياط 32 25
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 23
العريش 33 24
رفح 32 25
رأس سدر 36 23
نخل 34 15كاترين 33 15
الطور 34 25
طابا 34 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 33 23
العلمين الجديدة 32 23
مطروح 32 22
السلوم 34 21
سيوة 36 20
رأس غارب 38 27
الغردقة 37 28
سفاجا 38 28
مرسى علم 38 27
شلاتين 40 27
حلايب 34 27
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 35 29
الفيوم 35 24
بني سويف 36 23
المنيا 37 22
أسيوط 38 23
سوهاج 40 25
قنا 43 26
الأقصر 45 27
أسوان 45 27
الوادي الجديد 42 22
أبوسمبل 43 27.