«الأرصاد» توضح حالة الطقس في القاهرة الكبرى اليوم.. العظمى 35 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المناطق كافة، حيث سجلت العظمى على القاهرة والوجه البحري 35 والصغرى 24 درجة مئوية، السواحل الشمالية الغربية 33 - 22، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 - 28، شمال الصعيد 37 - 22، وجنوب الصعيد 44 - 27 درجة مئوية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، أوضحت الأرصاد أنّ الشبورة المائية تتكون صباحا، وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة على كافة مدن الجمهورية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 246

أكتوبر 36 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 23

العريش 33 24

رفح 32 25

رأس سدر 36 23

نخل 34 15كاترين 33 15

الطور 34 25

طابا 34 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 33 23

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 32 22

السلوم 34 21

سيوة 36 20

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 40 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 40 25

قنا 43 26

الأقصر 45 27

أسوان 45 27

الوادي الجديد 42 22

أبوسمبل 43 27.