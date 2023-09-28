«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم: شديد الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار
كتب:
هبهَ وهـدان
08:39 ص | الخميس 28 سبتمبر 2023
درجات الحرارة اليوم
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الخميس، حيث يشهد أجواء شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.
وأضافت هيئة الأرصاد، أنّ هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تكون رعدية أحيانا.
وأشارت الأرصاد إلى أنّ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 32 درجة مئوية، وجنوب سيناء 40 درجة مئوية، وشمال الصعيد 40 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 45 درجة مئوية.
وحذّرت الأرصاد من استمرار الشبورة المائية التي سيطرت على عدد كبير من الأماكن والطرق، خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظات مدن القناة والسواحل الشرقية للبلاد ووسط سيناء والتي بدأت الإثنين الماضي، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.
درجات الحرارة اليوم
القاهرة 36 25
العاصمة الإدارية 36 246
أكتوبر 36 24
بنهــــا 35 25
دمنهور 34 24
وادي النطرون 36 24
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 36 25
الزقازيق 36 24
شبين الكوم 36 25
طنطا 35 24
دمياط 33 24
بورسعيد 33 23
الإسماعيلية 37 24
السويس 36 24
العريش 33 24
رفح 33 23
رأس سدر 37 24
نخل 35 17
كاترين 33 16
الطور 36 25
طابا 35 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 32 23
العلمين الجديدة 32 23
مطروح 31 22
السلوم 34 21
سيوة 36 21
رأس غارب 38 27
الغردقة 40 28
سفاجا 38 28
مرسى علم 39 27
شلاتين 39 27
حلايب 35 27
أبو رماد 37 28
رأس حدربة 35 27
الفيوم 38 23
بني سويف 38 23
المنيا 39 21
أسيوط 41 22
سوهاج 42 25
قنا 44 26
الأقصر 44 27
أسوان 45 27
الوادي الجديد 44 23
أبوسمبل 45 27