«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم: شديد الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الخميس، حيث يشهد أجواء شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنّ هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تكون رعدية أحيانا.

وأشارت الأرصاد إلى أنّ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 32 درجة مئوية، وجنوب سيناء 40 درجة مئوية، وشمال الصعيد 40 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

وحذّرت الأرصاد من استمرار الشبورة المائية التي سيطرت على عدد كبير من الأماكن والطرق، خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظات مدن القناة والسواحل الشرقية للبلاد ووسط سيناء والتي بدأت الإثنين الماضي، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 36 246

أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 24

دمياط 33 24

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

العريش 33 24

رفح 33 23

رأس سدر 37 24

نخل 35 17

كاترين 33 16

الطور 36 25

طابا 35 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 31 22

السلوم 34 21

سيوة 36 21

رأس غارب 38 27

الغردقة 40 28

سفاجا 38 28

مرسى علم 39 27

شلاتين 39 27

حلايب 35 27

أبو رماد 37 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 21

أسيوط 41 22

سوهاج 42 25

قنا 44 26

الأقصر 44 27

أسوان 45 27

الوادي الجديد 44 23

أبوسمبل 45 27