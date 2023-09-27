حالة الطقس في المحافظات اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نتأثر هذه الأيام، بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، الذى يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، بالإضافة الى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

الكتل الهوائية الصحراوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ بعض المناطق من الجمهورية، خاصة المناطق الجنوبية، تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، فضلا عن أننا نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، بشكل أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى 3 درجات.

كما أنّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم، 35 درجة مئوية، وعلى الرغم من ارتفاع الحرارة، إلا أن هانك استقرارا في الأحوال الجوية، كما أن أجواء فترة النهار خاصة الظهيرة، تكون حارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

انخفاض الحرارة ليلا

وشديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول الليل، يحدث انخفاض في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.