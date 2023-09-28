استمرار شدة الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس غدا

تستمر الأجواء الحارة والشعور بالحرارة على مدار الساعات المقبلة، إذ يسود غدا طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها بشأن حالة الطقس غدا، تفاصيل بعض الظواهر الجوية المتوقعة، أبرزها وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون رعدية أحيانا.

حالة الطقس غدا

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية، وفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 37 25

أكتوبر 38 24

بنهـا 37 25

دمنهور 37 24

وادي النطرون 38 24

كفر الشيخ 36 23

المنصورة 37 24

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 37 25

طنطا 36 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 23

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 37 25

نخل 37 17

كاترين 33 16

الطور 36 24

طابا 35 25

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 31 23

السلوم 30 20

سيوة 37 22

رأس غارب 38 27

الغردقة 40 28

سفاجا 39 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 39 27

حلايب 35 27

أبو رماد 37 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 23

بني سويف 39 22

المنيا 41 20

أسيوط 42 22

سوهاج 42 23

قنا 45 26

الأقصر 45 26

أسوان 45 29

الوادي الجديد 46 26

أبوسمبل 44 30