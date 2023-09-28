الأرصاد: تراجع بدرجات الحرارة بداية من الأحد أول يوم دراسة.. هطول أمطار

تنخفض درجات الحرارة بمعدل يصل إلى نحو 7 درجات مئوية بداية من يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، في كل المدارس والجامعات، وتستمر درجات الحرارة على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع المقبل، ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، لتسود أجواء خريفية رائعة حسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها.

انخفاض درجة الحرارة مع أول أيام العام الدراسي الجديد

وأكدت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، عن حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 29 سبتمبر، إلى الأربعاء 4 أكتوبر، وهو الذي يتزامن مع أول أسبوع دراسة، في العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، أن تنخفض درجات الحرارة ويكون جوا خريفيا.

هطول أمطار بداية من يوم الأحد

وتوقعت أن تزداد فرص هطول أمطار بنسبة 30 % تقريبا يوم الأحد علي مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري بمحافظات «الإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط والغربية» والصحراء الغربية، ومدن القناة، وتمتد إلي مدن القناة «الإسماعيلية والسويس بورسعيد» وتصل إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

انخفاض 7 درجات في الحرارة

وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى تنخفض من 37 درجة في القاهرة والوجه البحري، يوم الجمعة، إلى 31 درجة في نفس المناطق بمعدل انخفاض يصل إلى 6 درجات مئوية، في السواحل الشمالية تنخفض من 91 درجة وتصل يوم الأحد إلى 29 درجة مئوية، أما في شمال الصعيد فتنخفض من 41 درجة إلى 34 درجة مئوية يوم الأحد بمعدل 7 درجات، أما في جنوب الصعيد فتظل الأجواء الحارة هي المسيطرة وتنخفض بمعدل درجة واحدة فقط من 45 درجة إلى 44 درجة.

الأرصاد: أجواء خريفية رائعة هذا الأسبوع

وتظل درجات الحرارة وهذه الأجواء على نفس معدلاتها المنخفضة على مدارس الأسبوع المقبل، إلا أن فرص هطول الأمطار تزداد الثلاثاء لتصل إلى 40 % على كل الأنحاء، ليستمتع الطلاب والعاملون في المدارس والجامعات بأجواء خريفية في أول أسبوع للدراسة هذا العام.