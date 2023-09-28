الأرصاد تحذر سكان 9 محافظات من سقوط أمطار رعدية وظاهرة تؤثر على الطرق فجراً

تتعرض عدد من المحافظات خلال الساعات القادمة إلى سقوط أمطار رعدية أحيانا مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري وتبدأ تأثير ظاهرة الشبورة بداية من الساعة 4 صباحا حتى الـ 7 صباحا.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن طقس الساعات القادمة في المحافظات وغدا الجمعة، تشير توقعات الأرصاد إلى تعرض 9 محافظات إلى سقوط أمطار رعدية تصل نسبتها إلى 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم وهي «الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، قنا، المنيا، بني سويف، سوهاج، الفيوم» مع تكون الغيوم الجزئية.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

كما تتعرض محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، المنوفية» إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، إذ سجلت أقصى سرعة لها في القاهرة وبلغت 30 كيلو متر في الساعة.

وتشير توقعات الأرصاد إلى تكون الغيوم الجزئية على فترات متفاوتة في محافظات«مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الأقصر، أسوان».