خريطة الوظائف الخالية في المحافظات 2023.. رواتب تبدأ من 3 آلاف

أعلنت مديريات العمل في 11 محافظة توفير 5702 وظيفة خالية بالقطاع الخاص، في عدد من التخصصات، بينها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي، ويمكن التقديم عليها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وظائف خالية بكل التخصصات

تضم قائمة المحافظات المتاح لها الوظائف الخالية محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، وسوهاج، ودمياط، والقليوبية، ومحافظة أسيوط، وقنا، ومحافظة الغربية، والمنوفية، المنيا، وشملت التخصصات مدير فرع، ورئيس فريق، ومحاسبين، ومهندسين، وأفراد أمن، وعلاقات عامة، وفنيين جميع التخصصات، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة، وتخصصات أخرى.

خريطة الوظائف الخالية 2023 بالمحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية للشباب بالمحافظات وفقًا لوزارة العمل:

- تطلب شركة أمن بالقاهرة أفراد أمن في الفئة العمرية من 20 حتى 35 عامًا، مع متطلبات مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون، مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي وراتب يبدأ من 3750 جنيه لعدد ساعات عمل 12 ساعة يوميًا.

- شركة في قنا تطلب 20 مسئول تمويل من الجنسين براتب يبلغ 3 آلاف جنيه، وتتطلب مؤهلات عليا ومتوسطة، وتوفير تأمين صحي واجتماعي للأفراد الذين تتراوح أعمارهم حتى 35 عامًا.

- شركة صناعية في الغربية تطلب مسئولين إنتاج وجودة وفنيين نسيج بمؤهلات متوسطة، وتقدم تأمينًا طبيًا واجتماعيًا، مع الأخذ في اعتبارها الأفراد الذين تتراوح أعمارهم حتى 48 عامًا، وسيتم تحديد الراتب خلال المقابلة الشخصية.