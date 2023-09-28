وظائف خالية في البنك الأهلي ومصر.. اعرف الشروط المطلوبة وكيفية التقديم

أعلنت عدد من البنوك، وظائف خالية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، ومن خلال مواقعها الرسمية أيضًا، وذلك في إطار حرصها، على توفير فرص عمل للشباب تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية.

وأوضحت البنوك في إعلانها عن الوظائف، التفاصيل الكاملة الخاصة بها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، التي جاءت كالتالي:

وظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر، حاجته لـ وظائف خالية للعمل في وظيفة مهندس أمن تكنولوجيا المعلومات، ويكون مسؤولًا عن تصميم وتنفيذ وصيانة البنية التحتية والعمليات الأمنية لتكنولوجيا المعلومات بالبنك، وجاءت تفاصيل الوظائف كالتالي:

مسؤوليات الوظائف

- تصميم وتنفيذ وصيانة ضوابط وسياسات أمن تكنولوجيا المعلومات.

- إجراء تقييمات الأمان وفحص الثغرات الأمنية.

- الاستجابة للحوادث والتهديدات الأمنية.

- إدارة وصيانة الأدوات والتقنيات الأمنية.

- الاطلاع على أحدث التهديدات والاتجاهات المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات.

- التعاون مع فرق تكنولوجيا المعلومات الأخرى لضمان أمن البنية التحتية والتطبيقات لتكنولوجيا المعلومات للبنك.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات في دور أمن تكنولوجيا المعلومات.

- أن يكون لديه خبرة في أدوات وتقنيات الأمان مثل جدران الحماية وأنظمة كشف التسلل وأنظمة المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM).

- أن يكون لديه خبرة في أفضل الممارسات الأمنية مثل أقل الامتيازات والدفاع المتعمق والمراقبة المستمرة.

- أن يكون لديه مهارات قوية في حل المشكلات والتحليل.

- أن يكون لديه القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.

- أن يكون لديه القدرة على التواصل القوي ومهارات تواصل مع الآخرين.

- أن يكون لديه خبرة في إدارة المخاطر الأمنية.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية.

وظائف البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي عبر الموقع الرسمي الخاص به، وظائف خالية لحديثي التخرج، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي.

- أن يكون المتقدم من حديثي التخرج أعوام 2019، 2020، 2021، 2022.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما في تاريخ الموافقة على التعيين.

- يجب أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابقا للرقم القومي.

التخصصات المطلوبة

وحدد بالبنك الأهلي التخصصات المطلوبة لوظائف البنك الأهلي وتمثلت في، خريجي كليات التجارة من أقسام محاسبة وضرائب وتمويل وتسويق وإدارة وتجارة خارجية، وخريجي كليات إدارة اعمال من أقسام بنوك وائتمان ومالية وموارد بشرية ونظم معلومات إدارية ومنشأة مالية وإدارة أعمال دولية ولوجستيات وتسويق، خريجي كليات اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)، خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات، خريجي كليات حاسبات ومعلومات، خريجي كليات هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)، خريجي كلييات الحقوق.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف البنك الأهلي، الدخول للموقع الرسمي الخاص به، وإدخال جميع البيانات المطلوبة للتقديم على الوظائف.