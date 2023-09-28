وظائف خالية بقنا برواتب تبدأ من 3000 جنيه.. اعرف الشروط والتخصصات

أعلنت مديرية العمل بمحافظة قنا عن توفير 45 وظيفة جديدة، في إحدى شركات التموين للقطاع الخاص في مركزي نقادة وقنا، وهذه الوظائف الخالية المطلوب، أكدتها النشرة القومية للتوظيف لوزارة العمل التي ضمت 5702 وظيفة في 11 محافظة، التي تعلن بشكل دوري عن الإمكانات التي تحتاج إلى عاملين وموظفين حسب الحاجة، في إطار دور الدولة في القضاء على البطالة.

تستعرض«الوطن» وظائف مديرية العمل قنا غي القطاع الخاص في إحدى شركات التموين للمشروعات سواء متناهية الصغر أو المشروعات الصغيرة، وبها والتخصصات والشروط وأماكن العمل والمقابلات.

وظائف وزارة العمل بقنا

وأكدت مديرية العمل في قنا في بيان صحفي اليوم، أن الوظائف المتاحة ضمن النشرة القومية للتوظيف الجديد نحو 45 فرصة عمل بشركة تساهيل للتمويل وهي كالآتي:

-أولا شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر ش 23 يوليو نقادة، قنا الرقم التأميني،2820861، الرقم التأميني : 2820861 المدير المسئول

-تحتاج الشركة إلى 25 أخصائيا تمويلاً من الجنسين، بشرط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عالٍ، أو فوق المتوسط، والسن ما بين 22 إلى 30 سنة، ويكون الراتب يصل إلى 3000 جنيه.

-للتواصل مع المدير المسؤول مينا، ويمكن التواصل على الرقم 01003684455.

ثانيا تساهيل للمشروعات محافظة قنا وتحمل الرقم التأميني 2820861، تحتاج إلى 20 مسؤولاً تمويني من الجنسين، بالشروط الآتية: مؤهل عال - فوق المتوسط، السن ما بين 20 إلى 38 سنة، والراتب يبدأ من 3000 جنيه

-المدير المسؤول نسمة تليفون 01027579570