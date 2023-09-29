أماكن شقق الإسكان الاجتماعي..عدة مدن ستكون ضمن الطرح الجديد

ينتظر المصريون موعد طرح شقق الإسكان الجديدة، إذ كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الإسكان للوطن، أن صندوق الإسكان الاجتماعي، يستعد لطرح الإعلان السابع عشر، في عدد من المدن الجديدة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن طرح شقق الإسكان في نهاية العام الجاري، بأكثر من 50 ألف وحدة موزعة على عدد من المدن الجديدة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ أكثر من 35 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع سكن كل المصريين، وفقا لما قالته المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريحات الوطن.

أماكن شقق الإسكان

ومن المتوقع أن يتضمن الإعلان الجديد من شقق الإسكان المدن التالية:

مدينة أكتوبر الجديدة

مدينة حدائق العاصمة

مدينة برج العرب الجديدة

مدينة 15 مايو

مدينة العبور الجديدة

مدينة سوهاج الجديدة

مدينة ناصر غرب أسيوط

مدينة غرب قنا

مدينة أسوان الجديدة

مدينة الأقصر الجديدة

مدينة أخميم الجديدة.

ويتضمن الإعلان، وحدات جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات تحت التنفيذ.