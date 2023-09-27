«الإسكان»: استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق ومرافق مدينة العبور

أجرى المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، زيارة لمدينة العبور، تفقد خلالها أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة، وكان في استقباله المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، ومسؤولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

تطوير ورفع كفاءة الطرق

واستهل «عمران» الجولة بتفقد أعمال التطوير الجارية بأحياء المدينة، ومن بينها تطوير ورفع كفاءة الطرق بالحي التاسع، حيث تفقد أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بشارع محمد مندور وشارع مصطفى لطفي المنفلوطي.

واستكمل مساعد نائب رئيس الهيئة، الجولة بالمرور على أعمال تطوير المنطقة الصناعية الأولى والامتداد الشمالي والغربي، حيث تم المرور ومتابعة أعمال الأسفلت لتوسعة طريق الـ110، وأعمال البلدورة بطريق 110 وطريق 122 وطريق 119، وغيرها من الطرق الأخرى.

رفع كفاءة الإسكان العائلي

واستكمل «عمران» الجولة بالمرور وتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الإسكان العائلي، حيث تم متابعة استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله لأعمال الغاز بدائري الإسكان العائلي 4و6و8، والطريق الرئيسي للإسكان العائلي 7، كما تم متابعة الأعمال الصناعية وتركيب البلدورة والإنترلوك أمام البلوكات.

كما تفقد " عمران " أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية (ب&ج) واستكمال الأعمال الصناعية وتنسيق الموقع العام بشارع اللواء جمال محمد فايق الفاصل بين المنطقة الصناعية (ب&ج) ومنطقة إسكان الشباب، والممتد من الطريق الرئيسي لحي الشباب بجوار محطة وقود بترومين وحتى محطة التعاون بالطريق الرئيسي للمدينة.

وأنهي " عمران " الجولة بتفقد تنفيذ أعمال مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه من الأسبستوس بالحي الثاني، حيث يتضمن المشروع تغيير خطوط مياه الشرب المصنوعة من مادة الأسبستوس المتهالكة، واستبدالها بخطوط مصنوعة من خامات قياسية وصحية ضمن خطة الجهاز لإحلال وتبديل الخطوط القديمة لمياه الشرب.