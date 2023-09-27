وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقي أعضاء المجلس، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، بالحضور الفعلي ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر وزارة الإسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الجزار، في بيان صادر اليوم، أنَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، صدَّق على الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، كما تمّ مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات التنمية السياحية، بما يسهم في إسراع معدلات النمو بهذا القطاع الحيوي والهام.

وخلال الاجتماع، تمّ استعراض إجمالي الطاقات الفندقية والسياحية المُفتتحة بمناطق التنمية السياحية التابعة للهيئة، خلال الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، والتي بلغت 2911 غرفة فندقية، و5085 وحدة سياحية بالمناطق التالية (البحر الأحمر - جنوب سيناء - العين السخنة)، بجانب إجراء المراجعات والاعتمادات الفنية لـ512 مشروعاً سياحيا وخدميا بمناطق (خليج العقبة ونبق - البحر الأحمر - العين السخنة - رأس سدر)، وتمت مراجعة 440 دراسة تقييم بيئي، واستكمال دراسات لمشاريع التنمية السياحية والأعمال المصاحبة لها، من بنية أساسية، وأعمال بحرية، وتهذيب شواطئ، وأعمال الحماية من السيول، وكذا استخراج 47 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة، واستخراج 30 موافقة من اللجنة العليا للتراخيص على المشروعات السياحية والأنشطة البحرية.