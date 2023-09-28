تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن وجود طرح سكن اجتماعي ضمن مبادة سكن كل المصريين، في نهاية العام الجاري 2023، للفئات ذات الأولية، وهم الذين تقدموا للحصول على شقق ولم يحالفهم التوفيق.

شقق الإسكان الاجتماعي

وأوضحت «عبد الحميد» لـ«الوطن»، أنه سيكون هناك طرح تكميلي للذين يقومون بالتقديم لأول مرة على شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن كل المصريين، بتسهيلات مادية عند السداد، كما هو معتاد عليه من الوحدات التي يتم طرحها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي

وعلمت «الوطن» من مصادرها بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنّ مساحات الشق في الطرح الجديد ستصل إلى 90 مترا مربعا، في عدد من المدن وهي، مدينة بدر، بني سويف الجديدة، أسوان الجديدة، قنا الجديدة، أخميم الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، السادات، حدائق العاصمة، 15 مايو، الفيوم الجديدة، بأسعار تتراوح من 245 ألف جنيه حتى 360 ألف جنيه.

موقف تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي

أما عن موقف تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي سكن كل المصريين الإعلان العاشر، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تسليم أغلب المتقدمين، ولا يتبقى سوى أعداد قليلة، بالإضافة إلى أنه تم البدء في تسليم وحدات الإعلان الـ14، على الرغم من أن موعد تسليمه أبريل المقبل.