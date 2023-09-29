«مستقبل وطن» بقنا يبحث خطة دعم الرئيس السيسي في الانتخابات

عقدت أمانة شؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا مساء الخميس، اجتماعًا موسعًا بمقر الحزب الجديد بوسط المدينة لمناقشة خطة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر لها ديسمبر المقبل، وبحث خطة عمل المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم أمين الحزب بالمحافظة وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم الحزب بقنا ووائل ممتاز أمين الإعلام وأمناء المجالس المحلية على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور بدوي المعاون أمين شؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل بمحافظة قنا أن الاجتماع تناول عدة محاور أولها الانتهاء من كافة التشكيلات التنظيمية للأمانة علي مستوي مراكز وقري المحافظة ومحور دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها ديسمبر المقبل ومحور تنفيذ المساهمة والمشاركة في الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب.