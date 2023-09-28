تحرير 180 مخالفة تموينية وضبط سلغ غذائية غير صالحة في حملات بالمنوفية

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملاتها على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من اتباع التعليمات الدورية، والتأكد من صلاحية المنتجات التي تباع في الأسواق، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

حملات مديرية التموين في محافظة المنوفية

قال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، إن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 180 محضر تمويني متنوع، خلال الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز على مستوى جميع المراكز في المحافظة.

تكثيف الحملات التموينية علي المركز بالمنوفية

أضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، أن الحملات التفتيشية شملت تحرير مخالفات على المخابز المخالفة للشروط والتعليمات الدورية، كما جرى ضبط عدد من السلع الغذائية خلال الحملات على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح أن الحملات مستمرة بكثافة خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الوحدات المحلية، كما يجري شن حملات مكبرة بالتعاون مع الطب البيطري وإدارة مرافبة الأغذية في مديرية الصحة، مؤكدا أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفات التي يتم ضبطها.