حزب الجيل: بيان «الوطنية للانتخابات» بشأن حملات التشكيك حاسم واتسم بالوضوح

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالبيان الذي أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أعربت فيه عن أسفها الشديد بسبب ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024، وثمن مجموعة من الأمور والحقائق التي وضحتها الهيئة في بيانها الذي وصفه رئيس حزب الجيل بـ«الشامل والحاسم واتسم بالوضوح التام».

أحكام الدستور والقوانين

وأضاف ناجي الشهابي لـ«الوطن»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت في بيانها على توضيح أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، موضحا أن كل قراراتها تتفق مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشاد الشهابي، برفض الهيئة الوطنية للانتخابات الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، مؤكدا أهمية إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عدم قبولها بأن يتناولها البعض بصورة مسيئة، مثمنا تأكيد الهيئة على استقلاليتها وأنه لا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.

للاطلاع على رسائل الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن حملات التشكيك من هنا