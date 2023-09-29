«مصطفى» يوزع عصائر بالمجان بمناسبة المولد النبوي: «فرحة الأطفال بالدنيا»

وسط أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وقف مصطفى طلبة، أمام محل البقالة الذي يمتلكه بقرية زاوية بمم يقدم العصائر المواطنين، وهي العادة التي ورثها عن والده منذ أن كان صغيرًا، حيث يجتمع أهالي المنطقة التي يسكن فيها وشباب وأطفال القرية للحصول عليها.

توزيع العصائر على أهالي القرية

«بدأت تنفيذ المبادرة بعد وفاة والدي مباشرة بعد أن تعلمتها منه وأصبحت صدقة جارية علي روحه» بهذه الكلمات بدأ مصطفى طلبة حديثه للوطن، مشيرًا إلى أن أهالي منطقته والشباب والأطفال في القرية يجتمعون أمام محل البقالة للحصول عليها.

وقال «طلبة» أنه يجهز 5 أنواع من العصائر سنويًا لتوزيعها على أهالي المنطقة والشباب والأطفال الذين يمرون من أمام المحل أثناء احفتالهم بالمولد النبوي، موضحًا: «فرحة الأطفال عندي بالدنيا كلها وبكون سعيد علشان هما مبسوطين».

«طلبة»: «وصيتي لأولادي أن يستمروا في المبادرة»

وأوضح، أن ابنتيه الصغار تساعدانه في تجهيز العصائر كل عام في المولد النبوي، مؤكدًا أن وصيته من بعده لأولاده أن يستمروا في تنفيذ مبادرة جدهم التي أطلقها منذ أكثر من 25 سنة، موضحًا أنه يتم تجهيز المشروبات طوال اليوم ليتم توزيعها على جميع المواطنين من الجيران والأقارب وأهالي القرية».