«مستقبل وطن» يوزع حلوى المولد النبوي على الأسر الأكثر احتياجًا بالوراق

ابتهاجًا بذكرى المولد النبوي الشريف، وزعت أمانة حزب «مستقبل وطن» بالوراق، حلوى المولد على الأسر الأكثر احتياجًا.

شهد الفعالية، رئيس أمانة حزب مستقبل وطن بالوراق، سيد طه، وأمين التنظيم محمد خالد مدبولي، وبرعاية وحدة جزيرة محمد، برئاسة حسين الجندي، وأمين التنظيم صابر أبو كرليس، ووحدة كورنيش الوراق، برئاسة أشرف جاد، وأمين التنظيم هاني سلامة، ووحدة وراق الحضر، برئاسة محمد مختار سعيد، وأمين التنظيم محمد مجدي إسماعيل.

«مستقبل وطن» يوزع حلوى المولد النبوي

وصرح سيد طه، أمين الحزب بالوراق، بأنه بناءا على التوجيهات الدائمة من قيادات حزب مستقبل وطن للدعم المستمر للمواطن، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وأننا بالأمانة والوحدات القاعدية نعمل على قلب رجل واحد وتحت مظلة كيان له أسس ورواسخ وهي أولًا وأخيرًا كلنا نعمل من أجل مصر، ونهجنا دعم المواطن وتخفيف الاعباء عنه ومشاركته جميع المجالات، ومن هذا المنطلق وكما معهود عن الحزب المشاركة في كافة المناسبات ومع دخول المولد النبوي الشريف قامت وحدة جزيرة محمد ومقرها كفر الحما ووحدة كورنيش الوراق الحزبية ووحدة وراق الحضر الحزبية بتوزيع حلوى المولد النبوي الشريف ابتهاجًا بهذه الذكرى العطرة علي أهالينا بنطاق الوحدات الحزبية، كما قامت وحدة وراق الحضر بزيارة دار أيتام فاطمة الزهراء وتوزيع لإدخال البهجة والسرور على الأطفال سكان الدار.

استمرارية العمل بكل حب وبروح الجماعة

وأكد محمد خالد مدبولي، أمين التنظيم بالوراق، على استمرارية العمل بكل حب وبروح الجماعة، التي تتسم بها أمانة بلاد قسم الوراق ووحداتها القاعدية، مشيرًا إلى أن تجهيز وتوزيع حلوي المولد النبوي الشريف، برعاية أمين وحدة جزيرة محمد حسين الجندي، وأمين التنظيم صابر أبو كرليس، ووحدة كورنيش الوراق، برئاسة أشرف جاد، وأمين التنظيم هاني سلامة، ووحدة وراق الحضر، برعاية أمين الوحدة محمد مختار سعيد، وأمين التنظيم محمد مجدي إسماعيل وعضو هيئة امكتب حسام شهاب الدين مؤكدين جميعًا تنفيذ توجيهات وتوصيات القيادات الحزبية بضرورة مساندة المواطن والتخفيف عنه ودعمه في كل المناسبات والمجالات وكافة المحافل المجتمعية وخاصة الأسر الأكثر إحتياجآ وان يكون حزب مستقبل وطن مصدر لإدخال السرور علي أهالينا الأولي بالرعاية.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن، الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف المجالات تفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».