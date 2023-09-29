مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحتفل بالمولد النبوي

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، احتفالات نادى القناطر الخيرية بذكرى المولد النبوي الشريف والتى أقيمت مساء الخميس، بمقر نادي القناطر الخيرية، ضمن فعاليات مبادرة «تجلى مولد الهادي» للعام الثاني على التوالي احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

الإنشاد الديني والابتهالات والمدح والتواشيح

تتضمن الحفل تلاوة لآيات من القرآن الكريم، أعقبها فقرات من الإنشاد الديني والابتهالات والمدح والتواشيح والأغاني الدينية، وكلمات ترحيب وكلمة لمدير إدارة الأوقاف بالقناطر والتي استعرض فيها نفحات من السيرة العطرة للنبي الكريم، موضحا فيها صفات رسول الإسلام واخلاقه الكريمة موجها حديثه للشباب والحضور بضرورة التحلى بأخلاق الرسول الكريم وخصاله.

وأكد دير إدارة الأوقاف بالقناطر أن مكارم الاخلاق من أهم العوامل لصلاح المجتمعات و الشعوب، واستدل على ذلك بكثير من مواقف فى حياة الرسول، و الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تعزز القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة و التى تعزز قيم القيادة و المسؤولية و الرحمة و التعاون و السلام، و أن الهدف من احياء المناسبات الدينية هو العبرة و الإقتداء وزيادة الوعى الديني لدى النشء و الشباب .

مبادرة تجلى مولد الهادي للعام الثاني على التوالي

وخلال كلمته أعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن سعادته بتنفيذ مبادرة تجلى مولد الهادى للعام الثانى على التوالى بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالقليوبية والتى شهدت اقبالا كبيرا لحضور فعاليات المبادرة والتى ظهرت بشكل لائق وحضور كثيف من الاعضاء على مستوى المحافظة، كما أكد على أهمية المبادرة لاحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، و مشاركة النشء والشباب فى الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية، تأكيدا على تنمية وعى الجيل الجديد من النشء والشباب بالقضايا الدينية و الوطنية و السياسية .

وأضاف الصبروط أن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب بالتأكيد على تقديم المبادرات والبرامج التثقيفية والدينية والتنويرية والتى تهدف لغرس القيم الدينية، وايضا المشاركة و التعاون مع كافة مؤسسات وهيئات الدولة لتحقيق أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو بناء الإنسان المصري وجعل مراكزالشباب مراكز خدمة مجتمعية.

احتفالات الشباب والرياضة

يذكر أن احتفالات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بذكرى المولد النبوي الشريف ضمن فعاليات مبادرة تجلى مولد الهادى تاتى بالتعاون مع مديرية الأوقاف، والتى تهدف الى احياء ذكرى مولد المصطفى وزيادة الوعى الديني لدى النشء والشباب، كما أنها تنفذ من مراكز شباب المحافظة طبقا للخطة الموحدة، وذلك من خلال ندوات دينية يحاضرها شيوخ من الأزهر والأوقاف، ومسابقات دينية للطلائع والشباب مع توزيع الجوائز على الفائزين، و تسجيل فيديوهات من الاناشيد و التواشيح و الابتهالات الدينية فى مدح الرسول صل الله وعليه وسلم.