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وفاة أيمن عبد المتجلي أمين صندوق مساعد نقابة أطباء الأسنان.. وعكة صحية

كتب:

إسراء سليمان
07:30 م | الخميس 10 أغسطس 2023
الدكتور أيمن عبد المتجلي

الدكتور أيمن عبد المتجلي

أعلنت نقابة أطباء الأسنان، وفاة الدكتور أيمن عبد المتجلي عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان عن شمال الصعيد، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وفاة عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان عن شمال الصعيد

وكشف الدكتور محمد علاء أمين عام نقابة أطباء الأسنان، عن وفاة الدكتور أيمن عبد المتجلي، وقال لـ«الوطن»، إن الدكتور أيمن عبد المتجلي أمين صندوق مساعد النقابة العامة ونقيب الفيوم السابق، غيبه الموت، متأثرا بمرضه، مضيفا: «ربنا يجعل مرضه في ميزان حسناته».

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.