من هي مريم الجندي بطلة مسلسل «بالطو» بعد خطبتها؟.. ابنة ممثل شهير

شهرة كبيرة حصلت عليها الفنانة الشابة مريم الجندي، بعد تجسيدها لشخصية «الطبيبة هاجر» في مسلسل بالطو، الذي قدمت خلاله دورًا مميزًا، جعلتها قريبة من الجمهور في وقت قصير، لتعلن عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» خبر خطوبتها، لييحث الكثيرون عن كل ما يتعلق بأحدث عروس في الوسط الفني، لذا تستعرض «الوطن» بعض المعلومات عنها في السطور المقبلة.

من هي مريم الجندي بطلة مسلسل «بالطو» بعد خطبتها؟

لفتت إليها الأنظار بمجرد ظهورها على شاشة التليفزيون، خلال العرض التلفزيوني الشهير «بالطو»، الذي قدمت دورًا فنيًا مميزًا، لتعود مرة آخرى وتطل على الجمهور، لكن هذه المرة هي عروس الوسط الفني، بعد إعلان نبأ خطبتها من شادي وصفي، أحد أعضاء فرقة ديسكو مصر، وفي هذا الصدد، نستعرض بعض المعلومات وفقًا لموقع «السينما كوم» عنها فيما يلي:

- ابنة الفنان الشهير محمود الجندي.

- شاركت كطفلة في مسلسل الناس في كفر عسكر عام 2003.

- بدأت مشوارها الفني مع المخرج الكبير خالد جلال عبر عرض «مسرحية كوم».

- قدمت عدد من الأدوار التي تنوعت بين التمثيل والغناء والاستعراض.

- اشتهرت بشخصية الدكتورة هاجر في مسلسل بالطو.

- أدت العديد من الأدوار أهمها بالطو والحرامي وموضوع عائلي وغيرها من الأعمال الأخرى.

- شاركت في عمل سينمائي واحد كان في فيلم وقفة رجالة بطولة الفنان ماجد الكدواني.

إطلاله مريم الجندي في خطبتها

ظهرت الفنانة مريم الجندي، بفستان أبيض اللون ذو تصميم بسيط «أوف شولدر»، وذو أكمام قصيرة جاءت بالتصميم الشيفون الشفاف المرصع بالفصوص البيضاء أيضًا، مع اعتمادها تسريحة الشعر المموج الانسيابي على ظهرها.

جدير بالذكر أن مريم الجندي شاركت مؤخرًا، في بطولة المسلسل الكوميدي «بالطو»، إذ جسدت شخصية الطبيبة الصيدلانية «هاجر»، التي تحاول مساعدة زميلها الدكتور «عاطف» في إدارة إحدى الوحدات الصحية بقرية في محافظة كفر الشيخ.