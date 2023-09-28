رئيس «طب القلب الرياضي»: أنشأنا الوحدة بعد وفاة اللاعب محمد عبدالوهاب

قال الدكتور هاني الشهيدي، رئيس وحدة طب القلب الرياضي بمعهد القلب، إن وفاة لاعب النادي الأهلي محمد عبد الوهاب، كانت الشرارة التي بدأ بها الاهتمام بطب القلب الرياضي، مشيرًا الى أنه تم تدريب كل الفرق المصرية وكل المنتخبات القومية على كيفية إنعاش القلب.

سيناريو لتدريب اللاعبين

وأضاف رئيس وحدة طب القلب الرياضي بمعهد القلب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت» على قناة CBC، مع الإعلامي جابر القرموطي، قائلًا «يتم تنفيذ سيناريو إن حد يقع في الملعب إزاي نتعامل معاه، عشان الجمهور يتعود على المنظر دا، وعشان الفريق يكون مدربا بشكل سليم للاستعداد لأي أزمات قد تحدث في أي وقت».

وتابع «حتى لو الموضوع مش بيحصل في ملاعبنا، إحنا بنعمل فحص شامل، وعملنا للأندية كلها فحص شامل، وكذلك للمنتخب القومي، كمان بندربهم على إنعاش القلب، عشان يكون فيه أمان إن اللاعب يقدر يجري ويلعب، وفي نفس الوقت لو حصل حاجة في الملعب لقدر الله اللاعب يكون مدربا كويس ويعرفوا يتعاملوا مع الحالة دي إزاي».