وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية لفحص شرايين القلب بمستشفى مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية بالمحافظة، دعمًا من وزارة الصحة، والأول من نوعه في مستشفيات القطاع الصحي بمطروح ماركة «سيمنز 128 مقطع»، وجارِ حاليًا التجهيز لتركيبه وتشغيله بمستشفى مطروح العام، ضمن أكبر عملية تطوير يشهدها المستشفى على صعيد الأجهزة الطبية الحديثة.

دعم وزارة الصحة المستشفيات بأجهزة طبية حديثة

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، دعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكانـ التعاون المستمر وتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين بمطروح.

الجهاز يعتبر نقلة نوعية جديدة

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى عمل الرسم الهندسي لموقع تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد، تمهيداً لتركيبه، وأن الجهاز يعتبر نقلة نوعية جديدة بالمحافظة، لأول مرة يتم عمل الأشعة المقطعية على شرايين وأوردة القلب، مما يخفف العبء على وحدة قسطرة القلب التداخلية بمطروح.

دخول الجهاز الخدمة في أسرع وقت

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، ببيان أنه جرى مخاطبة الشركة المختصة لبداية التجهيز الفني لتركيب الجهاز ودخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أن الجهاز الجديد يمتاز بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وأقل جرعة من التعرض للأشعة، وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه عمل الإشاعات المختلفة في ثوانٍ معدودة بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة، كما يقوم بعمل جميع الفحوصات المتخصصة مثل آشاعات أمراض الجهاز التنفسي، وآشاعات المخ والأعصاب، والعظام، والأوعية الدموية، وفحص شرايين وأوردة القلب.