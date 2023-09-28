«السياحة» تحتفل بالذكرى الـ9 لافتتاح متحف السويس القومي غدا

يحتفل قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، بالذكرى الـ9 لإفتتاح متحف السويس القومي غدا، موضحا أن فكرة إنشاء متحف لمحافظة السويس، جاءت ‎بعد‎ ‎انهيار المتحف‎ ‎القديم‎ ‎أثناء‎ ‎حرب1967، لافتا إلى أن متحف السويس القومي‏ يقع على خليج ‏السويس في مدخل مدينة بورتوفيق.

مساحة المتحف 25 ألف متر مربع

أشار قطاع المتاحف، إلى أنه بدأ إنشاء المتحف عام 1999، وجرى افتتاحه رسميا في 29 سبتمبر عام 2014، إذ ‏تبلغ مساحته 25 ألف متر مربع تقريبًا، وجرى تصميمه ‎بشكل‎ ‎متميز، حيث يتكون من طابقين تفصل بينهما صالة عرض مكشوفة، يعرض بها مجموعة من الأعمدة الأثرية اليونانية والرومانية والإسلامية، بالإضافة إلى حديقة متحفية تقع على مساحة 8000 متر مربع.

وأوضح قطاع المتاحف، أن الحديقة المتحفية تطل على شاطئ البحر، حيث تضم حوضين مائيين تربطهما قناة تُمثل قناة السويس، مشيرا إلى أن الحوض الأكبر يعتبر نموذج ‏لإحدى سفن أسطول الملكة ‏حتشبسوت، التي أمرت بإبحارها عبر قناة سيزوستريس، لجلب ذخائر كنوز ‏بلاد بونت. ‏

المتحف يضم ‏1577‏ قطعة أثرية تحكي قصة مدينة السويس

وأشار القطاع إلى أن المتحف يضم ‏1577‏ قطعة أثرية، تحكي قصة مدينة السويس بداية من عصور ما ‏قبل التاريخ وحتى ‏العصر الحديث، حيث يسرد سيناريو العرض المتحفي تاريخ حفر قناة السويس والمشاريع المصاحبة لها.

ويبرز ‏الحكام الذين ارتبط ‏تاريخهم بالإسهام في إنشاء هذه القناة منذ عصر الأسرات، وأثناء الاحتلال الفارسي، ثم ‏اليوناني الروماني، ‏وصولاً إلى الفتح العربي، كما يبرز المتحف تاريخ علاقات مصر التجارية، وحرفتي ‏التعدين وبناء السفن، ‏وأهمية المدينة فيما يتعلق برحلات الحج للأراضي المقدسة. ‏