تحرير 38 مخالفة تموينية في حملة على المخابز والأسواق بمطروح

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح حملة مفاجئة على الأسواق و لمخابز البلدية بدائرة مدينة مرسى مطروح، جرى خلالها ضبط مخالفات عديدة عبارة عن 38 مخالفة تموينية متنوعة.

وقالت المهندسة هند محمود مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم، إن هناك توجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات التموينية بشكل مستمر ومفاجئ للمرور على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية وأسعار السلع ومدى توافرها و مراجعة ما يقدم للمواطنين.

حملة على مخابز مرسى مطروح

وأضافت مدير مديرية التموين بمطروح في بيان أنه انطلقت عدة حملات تموينية مفاجئة من مفتشي إدارتي الرقابة والتموين بمديرية التموين مرسى مطروح بالتعاون مع قسم مباحث التموين على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية في مركز ومدينة مرسى مطروح، وتمت مفاجأة المخابز البلدية في الصباح الباكر في بداية عملها للتأكد من سير العمل بها على الوجه المعتاد وعدم وجود مشاكل أو شكاوي تتعلق بإنتاج الخبز البلدي.

تفاصيل المخالفات المضبوطة

وأشارت مدير التموين بمطروح إلى أنه تم رصد بعض المخالفات الهامة مثل حالات إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن والرغيف المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي، وإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش في المخبز، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل في بعض المخابز، ومخالفات أخرى، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتحويلها إلى جهات التحقيق.