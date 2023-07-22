«تموين مطروح»: طرح سلع بأسعار مخفضة في مطروح.. كيلو الأرز بـ 23 جنيها

أعلنت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة مطروح، عن طرح كميات كبيره من الأرز بأسعار مخفضة في المعرض اللوجستي الكبير بجوار سوق ليبيا بمدينة مرسى مطروح، ليتاح أمام المواطنين شراء الأرز المعبأ بجودة عالية بأسعار مخفضة عن الأسواق.

أسعار الأرز في المعرض اللوجستي

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم السبت، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر كيلو الأرز اليوم بـ23 جنيها الكيلو، في المعرض اللوجستي للسلع بمطروح.

طرح السلع الأساسية أرخص من الأسواق

وأشارت وكيل تموين مطروح، إلى أنه جرى طرح سلع أساسية في مجمعات شركة الجملة في مطروح والمدن في «الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة»، منها كيلو السكر بـ 18 جنيها، والزيت عبوة 800 جرام بسعر 45 جنيها الزجاجة، بالإضافة إلى سلع أخرى مثل الدقيق والسمن والفول والعدس والفاصوليا بأسعار أرخص من الأسواق، لمواجهة جشع التجار وتوفير سلع بأسعار متميزة لجميع أهالي مطروح.

أسعار اللحوم المخفضة

وأوضحت هند مساعد، أنه يتم بيع اللحمة السوداني بسعر 180 جنيها للكيلو في معرض داتا ماركت أمام ميدان البنك الأهلي بمدينة مرسى مطروح، لافتة إلى أنه يتم تنظيم قوافل مواد غذائية في المناطق النائية في القرى والنجوع لبيع السلع الغذائية الأساسية وغيرها للمواطنين بأسعار أرخص من الأسواق.