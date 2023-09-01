ضبط بطاقات تموينية في أحد المخابز البلدية بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش، معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بمديرية التموين بالإسكندرية، إن إدارة شرق التموينية شنت حملات مكثفة على المخابز لضبط المخالف منها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ضبط بطاقات تموينية في مخبز

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة شرق التموينية بالإسكندرية برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، شنت حملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط مخبز بلدي مدعم بحيازته 34 بطاقه تموينية «تجميع للضرب الوهمي» وإثبات مبيعات وهمية على النظام دون إنتاج فعلي للخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

استمرار الحملات التموينية

وأشار «القلش» إلى وجود تعليمات من وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لجميع الإدارات التموينية، باستمرار الحملات على الأسواق والمحلات ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود وجميع الأنشطة الغذائية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، وكذلك التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومعرفة مصدرها وعدم التعاون في أي تلاعب يهدد حياة المواطنين أو يستغلهم تحت أي مسمى.