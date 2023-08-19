تحرير 101 محضر تصرف في دقيق المخابز البلدية بمراكز جنوب المنيا

حررت الوحدات المحلية في المنيا، 101 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، شملت تصرف في حصص الدقيق المدعم، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، وذلك داخل مركز جنوب المحافظة، وتشمل أبوقاقرص وملوي وديرمواس.

حملات تموينية في مركز أبوقرقاص

وقال المهندس تاج الدين أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص، في تصريحات لـ"لوطن"، إنه وخلال حملات تفتيش مفاجئة علي المخابز البلدية داخل المدينة وبعض القري، تم تحرير 68 محضرا تموينيا للمخابز البلدية متنوعا، أبرزها إنتاج خبز عير مطابق للمواصفات.

ضبط مخالفات بالمخابز البلدية بملوي

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، إنه تم شن حملة تموينية مفاجئة ومكبرة، استهدفت عدد من المخابز البلدية، وتم خلالها تحرير 17 محضرا بقريتى جلال الشرقية والريرمون التابعتين للوحدة المحلية بالمعصرة، حيث تنوعت المحاضر بين نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، عدم صرف بون، عدم وجود سجل تجارى.

وفي مركز ومدينة ديرمواس، قال المهندس عامر طه، رئيس الوحدة المحلية، إنه تم تحرير 16 محضرا تموينيا للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة بمجلس قروى تل بنى عمران، وتنوعت المحاضر بين تصرف فى حصص الدقيق، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، نقص وزن، عدم صرف بون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.