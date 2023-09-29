وليد توفيق يحتفل بنصر أكتوبر في «معكم منى الشاذلى»: «كان لازم أعمل أغنية لمصر»

تألق كورال روح الشرق في غناء أغنية «رايحين شايلين في إيدنا سلاح»، خلال فقرته الغنائية ببرنامج «معكم منى الشاذلى» المذاع على قناة ON، ضمن الاحتفال مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر.

أجى لمصر على رموش عينيا

وحضر الفنان وليد توفيق الذى حرص على الاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، وعلق قائلاً: «ده نصر لينا وفخر لكل العرب، وأنا أجى لمصر على رموش عينيا»، وقدم خلال الحلقة أغنية «يباركوك الحبايب»، وتفاعل معه الجمهور.

وأبدع الفنان الكبير محمد الحلو في فقرته الغنائية بالبرنامج ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، حيث بدأ الحفل بأغنية «يا بوي يا مصر»، كما غنى «أحلف بسماها وبترابها» للعندليب عبد الحليم حافظ».

انتصارات أكتوبر المجيدة

وبدأت الإعلامية منى الشاذلى برنامج «معكم» في ثوبه الجديد على قناة ON، وقالت في بداية الحلقة: «من على شاشة جديدة، شاشة مبهجة وشابة ومتنوعة، نستكمل التواصل، لسه معاكوا بفقرات كتيرة جدا في موسم جديد من على شاشة قناة ON، وأحلى حاجة تكون البداية رائعة تكون باحتفالية انتصار ووطن واحتفالية مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة».