وليد توفيق عن تكريم «الموسيقيين»: «شكرا من أعماق قلبي لمصر الحبيبة»

أعرب الفنان وليد توفيق، عبر حسابه على «إنستجرام»، عن سعادته بتكريمه من نقابة المهن الموسيقية.

ونشر «توفيق» صوره تجمعه بنقيب الموسيقيين مصطفى كامل، معلقا: «شكراً من أعماق قلبي لنقابة الموسيقيين في مصر الحبيبة، برئاسة الصديق الغالي مصطفى كامل، على هذا التكريم الذي أعتز به بين أهلي وناسي وجمهوري في أم الدنيا».

تكريم وليد توفيق من نقابة الموسيقيين

وكرمت نقابة الموسيقيين، الفنان وليد توفيق، عن مشواره الفني، وقال أثناء التكريم: «كُرمت من أماكن كثيرة، لكن التكريم المصري، له مكانة خاصة له».